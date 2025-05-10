Администрация Челябинска не будет оплачивать некачественный фейерверк

Мэрия Челябинска расторгнет контракт с подрядчиком, который провел салют в День Победы с опозданием и в сокращенном формате. Некачественные услуги не будут оплачены. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин в своем telegram-канале.

«Вместе с горожанами я ждал на набережной реки. Разделяю разочарование тех, кто пришел увидеть фейерверк. Контракт с подрядчиком мы, конечно же, расторгнем. Естественно, такой салют не будет оплачен. Подрядчик будет оштрафован»,— написал мэр. По его словам подрядчик признал, что не справился с задачей проведения фейерверка в условиях повышенных мер безопасности.

«До последнего мы пытались решить все технические проблемы, но это не удалось. Мы получили опыт, сделали выводы и приложим все усилия, чтобы подобной ситуации не повторилось»,— сказала Алексей Лошкин. При этом мэр подчеркнул, что «в целом, Челябинск организовал один из лучших и достойных праздников в стране».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», салют 9 мая в Челябинске начался с опозданием почти 50 минут. Вместо 15 минут он длился не более 6 минут.

По данным портала госзакупок, управление культуры Челябинска в марте этого года по итогам аукциона заключило контракт на оказание услуг по проведению праздничных фейерверков в День Победы, а также 1 мая и на День города с ООО «Пирком» (Челябинск). Цена договора составила 6,85 млн руб. при начальной 6,9 млн.