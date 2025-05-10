ГАИ опубликовала кадры задержания водителя во время ночной погони под Ижевском

Полицейские задержали 21-летнего жителя пригорода Ижевска, пытавшегося ночью 10 мая скрыться на автомобиле «ВАЗ-2106» без регистрационных знаков от погони, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

В ночное время водитель проигнорировал требования полицейских об остановке, после чего увеличил скорость и попытался скрыться. Патруль начал преследование с проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Спустя некоторое время задержанный резко остановился на одной из улиц села Вараксино в Завьяловском районе и попытался убежать. Его задержали сотрудники ДПС.

У водителя обнаружили признаки опьянения. От медосвидетельствования он отказался. За это и за управление автомобилем без регистрационных знаков на шофера составили административные протоколы (ч.1 ст. 12.26, ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ). Транспорт поместили на спецстоянку.