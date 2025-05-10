Два жителя Подмосковья погибли из-за взрыва гранаты в подъезде

В городе Лосино-Петровский Московской области двое мужчин погибли после взрыва гранаты в подъезде многоэтажного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 10 мая. По предварительным данным, четверо местных жителей распивали спиртные напитки в квартире. «В какой-то момент один из мужчин решил продемонстрировать другому боевую гранату»,— говорится в заявлении. Они вышли в подъезд, после чего граната сдетонировала. По информации ТАСС, в результате взрыва также пострадала женщина, она госпитализирована. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств.

Пресс-служба ГСУ СКР по Московской области сообщила, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).