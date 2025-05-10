В Симферопольском районе Крыма подростки устроили ДТП

В селе Журавлевка Симферопольского района 12-летний подросток, по предварительным данным, выезжая на мопеде «Орион» из проулка, не выполнил требования ПДД при повороте направо на главную дорогу и столкнулся с «Шевроле Ланос». Как сообщает Госавтоинспекция Крыма, за рулем иномарки также находился несовершеннолетний водитель в возрасте 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла вечером 9 мая. В результате ДТП пострадали водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир. Обоих с травмами доставили в лечебное учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Инспекторы призвали родителей пресекать попытки несовершеннолетних детей управлять транспортом во избежание аварий.

Андрей Николаев