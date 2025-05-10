В Альметьевске при пожаре пострадали 23-летняя девушка и двухлетний ребенок. Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении кого-то из соседей в тамбуре коридора. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске при пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал двухлетний ребенок

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Альметьевске при пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал двухлетний ребенок

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар произошел на улице Ризы Фахретдина, в коридоре пятиэтажного дома. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2 кв. м.

Спасатели эвакуировали 23-летнюю девушку и двухлетнюю девочку. Обе пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения средней тяжести в Альметьевскую детскую городскую больницу.

Влас Северин