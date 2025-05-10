В Югре подтопило более 40 дачных участков

На 10 мая в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) подтопило 42 приусадебных участка и один дом. Как отметили в региональном МЧС, обстановка с паводком в округе развивается в соответствии с прогнозом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, девять участков и дом подтоплены в деревне Тайлакова, где уровень воды в реке Большой Юган вырос на 14 см и составил 1256 см. В Салыме подтоплены три приусадебных участка — в реке Вандрас уровень подрос на 10 см и достиг 781 см. В СОТ «Газовик», который находится в Сургуте, на сегодня подтопленными являются 30 садовых участков, при этом за сутки вода сошла с шести участков. Уровень воды в Оби составляет 676 см, прирост за сутки — 10 см.

Напомним, на реке Черная в Сургуте к 7 мая во время паводка подтопило 14 земельных участков в СОТ «Газовик».

Ирина Пичурина