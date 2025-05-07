В Сургуте во время паводка подтопило 14 садовых участков

На реке Черная в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) к 7 мая во время паводка подтопило 14 земельных участков в СОТ «Газовик», сообщили в МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Угрозы жизни населению нет, однако на 8 мая в «Газовике» прогнозируется затопление еще 26 участков, если уровень воды в Черной будет расти. Кроме того, на Оби в Сургуте уровень воды за сутки поднялся на 6 см и составил 668 см.

На сегодня в ХМАО также подтоплены девять приусадебных участков и один жилой дом в деревне Тайлакова, уровень воды в реке Большой Юган вырос на 17 см за сутки и составил 1198 см. В Салыме (Нефтеюганский район) подтоплены три приусадебных участка — уровень воды реки Вандрас подрос до 744 см (+16 см).

Напомним, 6 мая в Нижневартовске (ХМАО-Югра) ввели режим повышенной готовности из-за весенне-летнего половодья. В конце прошлой недели уровень воды в реке Обь прибавился на 19 см и достиг 862 см.

Ирина Пичурина