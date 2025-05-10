«Камские Белки» из УР получили грант 100 млн рублей после победы в Кубке Крутова

Ижевский хоккейный клуб «Камские Белки» стал обладателем Кубка Крутова в дивизионе «Лига Чемпионов 40+» Ночной хоккейной лиги (НЛ) и получил грант в 100 млн руб. от Минспорта РФ на строительство ледовой арены, сообщает пресс-служба всероссийского турнира. Финальный матч состоялся 9 мая. Удмуртские хоккеисты обыграли московский «Большой спорт» на ледовой арене в Сочи со счетом 4:2.

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«Камские Белки 40+» базируются в Ижевске. По данным сайта НЛ, команду собрали в 2013 году. Коллектив входит входит в топ-5 сильнейших любительских команд РФ, неоднократный чемпион НЛ в Удмуртии. В хоккейный клуб входят рабочие, менеджеры и руководители компаний. Команду поддерживает АО «Белкамнефть» имени Александра Волкова. Руководителем «Камским белок 40+» является Сергей Колупаев, главным тренером — Сергей Пушкарев.