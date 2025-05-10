В Татарстане по нацпроекту создали 1,7 тысяч км новых противопожарных полос

В Татарстане в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» создали 1,7 тыс. км новых противопожарных минерализованных полос, передает «Татар-информ».

Выполненные работы составляют 75% от запланированного объема. Также на территории Татарстана обновлены существующие барьеры на 3,9 тыс. км, что соответствует 82% от плана.

Заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства Татарстана Анас Сенгатуллин пояснил, что минерализованная полоса — это участок земли, очищенный от горючих материалов и обработанный до минерального слоя почвы. По его словам, эти полосы предотвращают распространение огня на большие площади и не позволяют ему переходить на лесной фонд с полей или других земель.

Работы по устройству минерализованных полос завершены в 21 из 31 лесничества Татарстана.

Влас Северин