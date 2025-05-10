Дирекция по строительству пошла на мировое соглашение по «Школе 800»

Спецзастройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» обратился в арбитражный суд с заявлением о заключении мирового соглашения в споре с ООО «ПКК “Просвещение”» и ООО «СК “Столица Приволжья”» по долгам за строительство «Школы 800». Заявление будет рассмотрено 12 мая, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Дирекция по строительству как проектировщик, заказчик и генподрядчик трех корпусов школы в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования на Бору, от которого в итоге решено было отказаться, потребовала от «ПКК “Просвещение”» и «СК “Столица Приволжья”» 157,3 млн руб. с процентами за разработку проекта после того, как концессионер «Просвещение» расторг договор с дирекцией и нанял компанию «Столица Приволжья» в качестве генпродрядчика в 2021 году. В свою очередь «Просвещение» потребовало 1,1 млрд руб. за нарушение сроков работ по договору генподряда и увеличение стоимости проекта, а «Столица Приволжья» решила взыскать с дирекции еще 211 млн руб.

Однако суд взыскал в пользу дирекции 18,5 млн руб. с «Просвещения», «Столицу Приволжья» обязал выплатить 138,8 млн руб. долга с процентами, а дирекцию – выплатить «Столице Приволжья» 460,1 тыс. руб.

Подробнее о разбирательстве – в материале «Ъ-Приволжье» «Дирекция всегда права».

Владимир Зубарев