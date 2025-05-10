Глава СК поручил ускорить ход дела о смерти мальчика в Удмуртии после вакцинации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и производство судебно-медицинской экспертизы по факту гибели подростка в Удмуртии после профилактической вакцинации, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

К главе СКР обратился родитель несовершеннолетнего — житель села Яган-Докья в Малопургинском районе. Заявитель указал, что в 2013 году мальчику провели профилактическую вакцинацию, после чего у него развились осложнения. Подростка признали инвалидом: он долгое время находился на паллиативном лечении. В феврале 2024 года 12-летний подросток скончался. «До настоящего времени никто к ответственности не привлечен»,— указано в сообщении ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти несовершеннолетнего и о результатах расследования уголовного дела, когда оно будет завершено. Родитель погибшего считает, что его сын скончался из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза проводится в госучреждении «Судебно-экспертный центр СКР». Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.