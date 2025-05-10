Солнечная и ветреная погода установится в Петербурге 10 мая
Петербург 10 мая останется под влиянием солнечного и сухого антициклона с запада. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, температура останется существенно ниже климатической нормы.
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Воздух прогреется до 9-11 градусов. Порывистый ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пять светомузыкальных фонтанов начали работать в Петербурге с 1 мая. Они работают с 9:00 до 23:00.