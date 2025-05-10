Реальная зарплата татарстанцев в феврале выросла на 10,7% в годовом выражении
Реальная зарплата жителей Татарстана в феврале выросла на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Реальная зарплата татарстанцев в феврале выросла на 10,7% в годовом выражении
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В то же время реальная зарплата снизилась на 1,6% по сравнению с январем 2025 года.
Среднемесячная номинальная зарплата в январе — феврале 2025 года составила 78,1 тыс. руб., что на 23% больше, чем в начале 2024 года. Реальная зарплата работников предприятий и организаций увеличилась на 11,5%. В феврале номинальная зарплата выросла на 22,5% по сравнению с прошлым годом, но снизилась на 0,6% по сравнению с январем.