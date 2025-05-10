Бойцам СВО доставили из Новороссийска 2,5 тонны гуманитарных грузов

Накануне празднования Дня Победы сотрудники Службы спасения Новороссийска передали бойцам Луганской Народной Республики и Суджанского района Курской области порядка 2,5 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На передовую специальной военной операции доставили предметы первой необходимости, медицинские принадлежности, фрукты, овощи и домашнюю консервацию. Также передали маскировочные сети, запчасти, генераторы и газовые баллоны, говорится в сообщении.

Школьники подготовили открытки и письма с поздравлениями. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что эти посылки и письма являются важной поддержкой для военнослужащих, подчеркивая, что забота и благодарность жителей Новороссийска придают бойцам силы и уверенности.

Андрей Николаев