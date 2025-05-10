Велосипедист погиб в ДТП на трассе в Кочубеевском округе

В Кочубеевском округе Ставропольского края 10 мая около 3:20 утра велосипедист выехал на встречную полосу и погиб после столкновения с автомобилем «Лада». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По предварительным данным, велосипедист, направлявшийся в сторону Невинномысска, пересек разделительную линию и оказался на полосе встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта». Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

За рулем легкового автомобиля находился 28-летний житель Ставрополя со стажем вождения около шести месяцев, не имеющий административных нарушений. Правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства аварии.

Тат Гаспарян