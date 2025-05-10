На Кубани ожидаются дожди и резкое похолодание

В Краснодарском крае 10 мая проходящий через регион холодный атмосферный фронт сформирует преимущественно облачную погоду и вызовет дожди, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дожди местами прогнозируются ливневого характера, а холодный фронт ограничит дневной прогрев, говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика, температура воздуха днем будет на уровне +16…+18°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет, достигнув 759 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В воскресенье 11 мая в регионе возможны небольшие дожди, температура ночью ожидается на уровне +8…+10°, днем воздух прогреется до +13…+15°.

Андрей Николаев