Во Владикавказе один человек госпитализирован из-за упавшего дерева на авто

Следственный комитет России по Республике Северная Осетия-Алания проводит процессуальную проверку по факту падения дерева на автомобиль во Владикавказе. В результате один из пострадавших был госпитализирован, сообщает пресс-служба СК России по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по РСО-Алания Фото: СУ СК России по РСО-Алания

«Его состояние оценивается как тяжелое»,— говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, на улице Тамаева из-за мощного порыва ветра дерево обрушилось на машину, в которой находились два человека.

Следователи устанавливают обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято соответствующее процессуальное решение.

Тат Гаспарян