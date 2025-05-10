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Во Владикавказе один человек госпитализирован из-за упавшего дерева на авто

Следственный комитет России по Республике Северная Осетия-Алания проводит процессуальную проверку по факту падения дерева на автомобиль во Владикавказе. В результате один из пострадавших был госпитализирован, сообщает пресс-служба СК России по РСО-Алания.

Фото: СУ СК России по РСО-Алания

Фото: СУ СК России по РСО-Алания

«Его состояние оценивается как тяжелое»,— говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, на улице Тамаева из-за мощного порыва ветра дерево обрушилось на машину, в которой находились два человека.

Следователи устанавливают обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет дана правовая оценка ситуации и принято соответствующее процессуальное решение.

Тат Гаспарян

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