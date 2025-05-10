Уровень реки Ишим в Абатском за двое суток поднялся на 157 см

За двое суток уровень реки Ишим в селе Абатское в Тюменской области вырос на 157 см: к 9 мая — на 103 см, а к 10 мая — на 54 см, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Он отметил, что отметка опасного явления превышена на 106 см и сухих участков на пойме почти не осталось. «Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас. Они способны выдержать и более высокий уровень»,— сказал господин Моор.

Губернатор также отметил, что интенсивность прибывания воды снижается, а выше по течению вода отступает. В городе Ишим уровень воды за двое суток снизился на 12 см, несмотря на дожди, а в Ишимском районе освобождаются затопленные участки автомобильных дорог.

Напомним, 7 мая уровень воды в реке Ишим в Абатском районе поднялся на полметра и составил 939 см. Ранее, 1 мая, Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов.

Ирина Пичурина