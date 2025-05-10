Донские оперативные службы будут работать в усиленном режиме до 11 мая

На территории Ростовской области 9 и 10 мая продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью, сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.

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«В этот период в северо-западных районах области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Гражданам особенно важно соблюдать меры предосторожности — нельзя оставлять без присмотра мангалы после пикников, бросать окурки и спички»,— говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону с 9 по 11 мая метеорологи Северо-Кавказского УГМС спрогнозировали сильные дожди, ливни с сильным ветром до 20-22 м/с.

В данный период на территории донской столицы действует режим повышенной готовности, который продлится до 11 мая.

Валентина Любашенко