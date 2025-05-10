В Свердловской области водитель погиб после возгорания машины

На 2 км подъезда к селу Мелехино в Богдановичском районе Свердловской области загорелся автомобиль, в результате чего водитель погиб, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел 9 мая около 22:00. По предварительным данным, произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2112. Водитель, двигаясь с высокой скоростью в направлении села Кунарское со стороны трассы Екатеринбург — Тюмень, не учел дорожные и погодные условия, потерял управление и наехал на насыпь опоры дорожного знака. Затем автомобиль съехал в кювет и загорелся. В результате аварии водитель погиб на месте до прибытия медиков. Его личность пока не установлена.

По факту происшествия назначено проведение расследования.

Напомним, 1 мая двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП на 109 км федеральной автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» Каменского района. Еще трое пострадавших, среди которых несовершеннолетний, были доставлены в больницу.

Ирина Пичурина