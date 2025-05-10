Брат папы римского Льва XIV в детстве дразнил его «папой римским»

Папа римский Лев XIV в детстве во время игр любил изображать священника, рассказал The New York Times его старший брат Луи Прево. За это тот подтрунивал над будущим понтификом: в шутку предрекал ему должность главы католической церкви. Избрание Роберта Прево папой римским стало шоком для него.

Также господин Прево рассказал, что в детстве братья были грубы с Робертом. «Боже, как будто только вчера я толкал его с лестницы»,— вспоминает он. Но несмотря на это, в детстве Лев XIV всегда был «миротворцем», сказал его брат, который построил карьеру военнослужащего. Он полагает, что и на своей новой должности тот сохранит свои либеральные взгляды. «Я думаю, он будет похож на Франциска, но, может быть, будет не настолько либеральным. Не будет так изгибать церковные правила»,— добавил он.

Господин Прево общался со своим младшим братом по телефону на прошлой неделе, незадолго до начала конклава. Теперь он задается вопросом, смогут ли они снова когда-нибудь созвониться. «Я не знаю, можно ли просто так взять и позвонить папе. Это как позвонить президенту»,— сказал он.

Лев XIV был избран главой католической церкви в четверг, 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США. Понтифик считается сторонником реформ папы римского Франциска.

Подробнее — в материале «Ъ» «Habemus Papam из Америки».