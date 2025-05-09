В Тольятти возбудили уголовное дело об избиении 13-летнего подростка группой лиц

В Тольятти возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 9 мая в соцмедиа разместили информацию, что несколько человек избили 13-летнего подростка. В публикации также говорится, что потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Происшествие зафиксировано на видео.

В настоящее время следователи устанавливают участников и обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева