В Тольятти возбудили уголовное дело об избиении 13-летнего подростка группой лиц
В Тольятти возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, 9 мая в соцмедиа разместили информацию, что несколько человек избили 13-летнего подростка. В публикации также говорится, что потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Происшествие зафиксировано на видео.
В настоящее время следователи устанавливают участников и обстоятельства произошедшего.