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обновлено 21:01

При обстреле жилого сектора в Курской области погиб мирный житель

ВСУ обстреляли жилой дом в селе Званное Глушковского района Курской области. В результате пострадал 65-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Мирный житель получил множественные осколочные ранения головы, плеча и живота. Ему оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшего доставят в больницу.

За вчерашний день в результате атак ВСУ на Курскую область два человека погибли и один пострадал.

UPD: по данным господина Хинштейна, пострадавший при обстреле Званного мирный житель скончался в больнице.

Алина Морозова

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