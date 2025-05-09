При обстреле жилого сектора в Курской области погиб мирный житель

ВСУ обстреляли жилой дом в селе Званное Глушковского района Курской области. В результате пострадал 65-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Мирный житель получил множественные осколочные ранения головы, плеча и живота. Ему оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшего доставят в больницу.

За вчерашний день в результате атак ВСУ на Курскую область два человека погибли и один пострадал.

UPD: по данным господина Хинштейна, пострадавший при обстреле Званного мирный житель скончался в больнице.

Алина Морозова