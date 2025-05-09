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Два человека погибли и один пострадал при атаках Курской области 8 мая

В результате атак ВСУ на Курскую область в течение 8 мая погибли два человека, еще один пострадал. Это следует из сообщений врио губернатора Александра Хинштейна.

Все атаки пришлись на Глушковский район. Днем в результате обстрела погибла 61-летняя жительница райцентра. Вечером гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в селе Марково — погиб водитель.

Также вечером беспилотник ударил по селу Будки, вследствие чего пострадала 58-летняя женщина. Ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение.

Алина Морозова

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