Медийный клуб СКА Ростов-на-Дону возглавил бывший футболист Андрей Каряка. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети ФК СКА Ростов-на-Дону Фото: социальные сети ФК СКА Ростов-на-Дону

Андрей Каряка - бывший игрок сборной России, выступал за «Крылья Советов», португальскую «Бенфику», московское «Динамо», «Сатурн», «Волгу» и многие другие клубы. В качестве тренера спортсмен работал на профессиональном уровне в «Амкаре», «Родине» и «Торпедо».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что команду накануне покинул бывший профессиональный футболист Юрий Жирков.

Константин Соловьев