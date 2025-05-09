Хаби Алонсо взял курс на Мадрид

«Реал», кажется, нашел сменщика наставнику-ветерану Карло Анчелотти. Им станет представитель новой тренерской генерации Хаби Алонсо, объявивший об уходе из «Байера». В предыдущем сезоне — благодаря победам в чемпионате и Кубке Германии и выходу в финал Лиги Европы — испанец резко поднял свои котировки. Правда, сезон завершающийся получился для Алонсо и его команды куда более скромным.

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Фото: Marius Becker / dpa / AP Хаби Алонсо

Фото: Marius Becker / dpa / AP

Наставник «Байера» Хаби Алонсо объявил о том, что после окончания нынешнего сезона покинет немецкий клуб. Таким образом, на посту его главного тренера испанцу осталось провести две встречи чемпионата страны — с дортмундской «Боруссией» в воскресенье и с «Майнцем» через неделю. Рассказывая о том, какие чувства он испытывает в связи с принятым решением, Хаби Алонсо назвал их «смешанными», а на вопрос о его профессиональном будущем отвечать отказался, сообщив, что не считает момент «подходящим», поскольку хочет «надлежащим образом» попрощаться с игроками и болельщиками.

Между тем будущее 43-летнего испанца — это секрет Полишинеля, и связано оно, судя по всему, с клубом совсем особенного, еще выше, чем у «Байера», статуса, в котором Хаби Алонсо провел несколько лет своей жизни.

Алонсо, известный когда-то полузащитник, выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год и в нем же в 2018-м начал тренерскую карьеру. Мадридцы доверили Хаби Алонсо заниматься с клубной командой мальчиков (до 14 лет), однако трудился он с ней недолго, приняв приглашение возглавить дубль «Реал-Соседада». Плодотворно поработав в нем, он обратил в конце концов на себя внимание руководителей «Байера».

В этом клубе Хаби Алонсо совершил, видимо, беспрецедентный по головокружительности тренерский взлет. Он появился в нем в октябре 2022 года, после того как «Байер» выдал ужасный старт очередного сезона. Алонсо сумел исправить ситуацию, выведя команду в итоге на шестое место. Но эти достижения померкли на фоне того, что произошло в следующем сезоне.

«Байер» впервые выиграл чемпионат Германии, с огромным отрывом опередив казавшуюся неуязвимым противником «Баварию», а к этому трофею добавил еще и Кубок страны. Единственное поражение в официальных матчах, сыгранных в сезоне, он потерпел в финале Лиги Европы от «Аталанты». Нет ничего странного в том, что после этого имя Хаби Алонсо упоминалось в основном в контексте интереса к нему со стороны топ-клубов с колоссальными ресурсами.

В том, что «Байер» Алонсо покидает именно ради «Реала», готового заплатить леверкузенцам за специалиста денежную компенсацию в размере не менее €8 млн, нет сомнений ни у одного из ведущих медиаресурсов.

На этом уверенно настаивают Marca, As, BBC и многие другие издания. Все они ранее анонсировали скорый уход из «Реала» его 65-летнего наставника Карло Анчелотти. У Анчелотти, год назад победившего с мадридцами в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, этот сезон вышел неудачным. В главном еврокубке «Реал» сошел на четвертьфинальной стадии, фактически без шансов проиграв «Арсеналу», в Суперкубке и Кубке Испании не справился с наиболее принципиальным соперником — «Барселоной», а в национальном первенстве за четыре тура до финиша отстает от нее на четыре очка. При этом в воскресенье мадридцев ждет очная встреча с каталонцами. Предполагается, что, расставшись с испанским грандом, Карло Анчелотти может очутиться на тренерском посту в сборной Бразилии.

Впрочем, нельзя сказать, что для Хаби Алонсо этот сезон был более успешным, чем для старшего коллеги. «Байер» не сумел в нем завоевать ни одного трофея. В чемпионате Германии ему уже не достать далеко оторвавшуюся «Баварию», из Кубка страны он умудрился вылететь в 1/8 финала после столкновения с представлявшей третий по рангу дивизион «Арминией», так до мюнхенцев и не добравшись. А что касается Лиги чемпионов, то в ней те отвесили леверкузенцам увесистую оплеуху в том же самом раунде. В 1/8 финала «Бавария» разгромила «Байер» со счетом 5:0 по сумме двух матчей.

Алексей Доспехов