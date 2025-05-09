В Черноземье 10 мая будет облачно и дождливо, от +2°С до +12°С

В большинстве регионов Черноземья в субботу, 10 мая, ожидается облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +2°С до +12°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде и Курске ближайшей ночью будет облачно при +4…+5°С, временами возможен дождь. Днем ожидается облачность с прояснениями, небольшие дожди, +11…12°С.

В Воронеже, Липецке и Тамбове в течение суток будет облачно и дождливо при температуре от +3°С ночью до +12°С днем.

В Орле в течение суток прогнозируется облачная погода: ночью без осадков, днем — небольшие дожди. Температура составит от +2°С ночью до +12°С днем.

Алина Морозова