Венгрия выслала двух украинских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Власти Венгрии выслали из страны двух человек, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием, в связи с подозрениями относительно их шпионской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием»,— написал глава МИДа страны Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Служба безопасности Украины сообщила 9 мая о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, действовавшей в Закарпатской области. По данным СБУ, были задержаны двое агентов — 40-летний мужчина и женщина, бывшие военнослужащие ВСУ.

В ответ на эти заявления господин Сийярто назвал утверждения СБУ о задержании венгерских шпионов «частью украинской пропаганды» и подчеркнул, что Будапешт готов разобраться в ситуации после получения официальных подробностей от Киева.