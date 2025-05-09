В Анапе продолжают мониторинг акватории и прибрежной полосы с дронов

Сотрудники МЧС России продолжают воздушное наблюдение за состоянием прибрежной зоны и акватории в районе Анапы. В оперштабе Кубани сообщили, что 8 мая с использованием беспилотного летательного аппарата обследовано порядка трех километров побережья в районе Центрального пляжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Целью мониторинга является своевременное выявление признаков загрязнения морской среды, в частности — возможного наличия нефтепродуктов на дне вблизи берега. В случае обнаружения подозрительных участков к работе подключаются водолазные подразделения и специализированное подводное оборудование для точной диагностики.

По итогам обследования, проведенного в обозначенный день, следов нефтепродуктов зафиксировано не было. Воздушный мониторинг осуществляется на регулярной основе в рамках комплекса превентивных мер по охране окружающей среды.

Вячеслав Рыжков