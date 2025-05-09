Связь прервалась

В Москве продолжаются ограничения связи. В Кремле сообщали, что мобильный интернет будет работать с перебоями до 10 мая включительно. В Москве мобильный интернет перестал работать за час до начала парада на Красной площади — в 09:00. К середине дня его обещали восстановить. В соцсетях жители столицы пишут, что не могут оплатить покупки через кассы с мобильными терминалами. Где-то не работают шлагбаумы и «умные» двери. Некоторые водители такси не видят заказы клиентов или не могут завершить поездку и провести оплату. У предпринимателей сложности возникают в работе со службами доставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с владельцами бизнеса и узнал, как они подготовились к ограничениям. Основатель интернет-магазина продуктов Fstok.ru Анастасия Колчина приняла решение приостановить работу склада и курьеров в течение 9 мая: «Мы подстраиваемся. Сначала мы не думали, что будут так сильно ограничивать связь. У нас интернет-магазин, мы продаем наши товары через сайт. У нас в этом плане никаких ограничений нет: сайт, платежная система — все срабатывает. Вот с курьерами есть проблемы, они были 7 мая. По словам курьеров, у них не работала навигация. У нас были доставки, с клиентами мы работали.

Сегодня, 9 мая, мы не работаем, то есть наш склад не работает. Мы решили пока переждать. Мы просто предупредили клиентов, что у нас есть ограничения в работе склада, а доставки и самовывозы у нас будут с 10 числа в обычном режиме. Мы работаем со службами доставки. И вот у "Яндекса" действительно были проблемы с вызовом курьеров, потому что система просто не давала это сделать».

Пользователи пишут в соцсетях, что не могут снять наличные для расчета в магазинах, где перестали загружаться кассовые аппараты, не работают некоторые банкоматы. При этом проблем с оплатой на сайте нет, рассказывает основатель сервиса доставки цветов Leto Flowers Аида Губайдуллина: «Когда в первый раз у нас отключили связь в Москве, мы были немножко, конечно, удивлены. И у нас на какое-то время встала работа. Во-первых, у нас интернет отключился. Мы подключили в течение часа альтернативный, достаточно быстро решили этот вопрос. Сбои в связи же не постоянно идут. С девяти утра нам заказы не поступали. Но пришли те, которые были заказаны до 9:00. То есть клиенты, видимо, тоже как-то адаптируются и заранее заказывают, плюс звонят на телефон.

Мы заранее клиентов предупредили, что если вы вдруг не сможете что-то где-то оформить, то всегда можете нам позвонить. Были же тестовые отключения, мы тогда быстренько адаптировались. Курьеры работают, заказы мы принимаем. Просто если клиентам нужно срочно, они звонят. А мы заранее составляем маршруты для автокурьера, чтобы он не зависел от навигации. У нас свои курьеры. Мы в принципе мало "Яндексом" пользуемся. Но сейчас понимаем, что им будет еще сложнее».

Более опытные таксисты подготовились, невзирая на перебои в работе крупнейших сервисов, или не вышли на работу 9 мая вовсе, говорит водитель, председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов: «Об этих сбоях предупреждали заранее, по всем чатам это распространялось. В работе такси ограничение по проезду в центр города существует уже более десяти лет на майские праздники. Мы когда-то возили даже ветеранов бесплатно на Поклонную гору, чтобы пробраться, это была целая эпопея. Еще лет пять-шесть назад ограничения в сотовой связи на 9 мая были. О том, что не работает наш монополист, ну, извините, все остальное работает.

Раньше мы делали так: подъезжали к ближайшему месту с доступным Wi-Fi, это любая станция метро, подключаешься там и завершаешь поездку. Сейчас это, наверное, сложно сделать, потому что остановки около метро все запрещены, там камеры стоят, которые не зависят от Wi-Fi и выписывают штраф. Надо понимать, что в центр города такси сейчас не едут и из центра тоже, и старые водители в основной массе не работают. Даже те, кто привыкли работать в центре города, стараются в это время не работать».

Сервис Downdetector фиксирует, что число жалоб на перебои в работе интернета в регионах продолжает расти. Некоторые операторы пообещали абонентам компенсации, впрочем, небольшие. «МегаФон» — 50 руб., Yota — 30 руб., а T2 — скидку за сбой на станции.

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Александра Абанькова