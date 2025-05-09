В четырех регионах Черноземья ожидаются заморозки до -2°С

Синоптики прогнозируют заморозки до -2°С в Белгородской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Из-за этого в регионах введен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Белгородской и Орловской областях заморозки возможны с 21:00 10 мая до 9:00 11 мая, в Липецкой и Тамбовской — с 18:00 10 мая до 6:00 11 мая.

В Белгородской и Воронежской областях также ожидаются сильные дожди. В первом регионе с 21:00 9 мая до 9:00 10 мая, во втором — с 18:00 9 мая до 6:00 10 мая. В Липецкой области возможны ливни, грозы и ветер с порывами до 17 м/с — с 18:00 9 мая до 18:00 10 мая. В Тамбовской области до 6:00 10 мая будет действовать пятый класс пожарной опасности из пяти возможных.

Из-за этого во всех перечисленных регионах также введен желтый уровень опасности. Непогода не прогнозируется только в Курской области.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова