Европа присоединяется к параду

Европа отметила 80-летие окончания Второй мировой войны. Традиционно основная программа в европейских столицах была запланирована на 8 мая. В Европе этот праздник всегда отмечали на день раньше, чем в СССР, хотя победа была общей. Памятные мероприятия состоялись во Франции, Германии, Великобритании, Ирландии, Чехии, Нидерландах и Словакии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Во Франции главные торжественные мероприятия прошли в Париже на площади Шарля де Голля, где выступил президент Эмманюэль Макрон, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в регионе Дарья Злотникова: «Традиционно празднование окончания Второй мировой войны во Франции проходит на Елисейских полях, где во второй половине дня 8 мая прошел довольно компактный и скромный парад, принимал который президент Франции Эмманюэль Макрон. После окончания шествия по Елисейским, которое наблюдали многочисленные зрители, собравшиеся на тротуарах, Эмманюэль Макрон провел официальную церемонию у Могилы Неизвестного Солдата, которая находится у подножия Триумфальной арки.

Конечно, в своей торжественной речи президент Франции говорил о всех военных конфликтах, которые происходят в данный момент на планете. Представители русской диаспоры организовали сразу несколько акций "Бессмертный полк" на территории Франции. Участвовали в этих акциях по всей стране несколько тысяч человек. Основные мероприятия прошли в Париже, где состоялось сразу два шествия. В обоих случаях участники марша прошли от площади Республики до кладбища Пер-Лашез. Перед началом шествия французские правоохранители пресекли небольшую акцию украинских активистов, которых пришлось выдворить с площади, где начинался сбор участников».

В столице Германии организовали более 100 мероприятий: от выставки у Бранденбургских ворот до кинопоказов и лекций. По словам журналистки из Гамбурга Анны Садовниковой, в Германии это не День Победы, а День Освобождения: «Открылся этот день большим совместным молебном различных церквей. И на нем присутствовал как новый федеральный канцлер Фридрих Мерц, так и все еще действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В Берлине все проходило достаточно мирно, хотя подготовка была значительная: почти 2 тыс. полицейских должны были охранять покой этого города.

Хотя нарушения, конечно, случаются, особенно при попытке пройти к памятнику "Воин-освободитель" в Трептов-парке, это основное место, где празднуют этот день. В этот раз пришло 500 человек немцев уже очень пожилых. Они молились за мир, они вспоминали рассказы своих родителей. Тут не обошлось, конечно, без эксцессов, потому что представители украинской диаспоры тоже присутствовали на месте и развернули свой флаг, после чего представители российской диаспоры устроили, я бы сказала, потасовку».

Великобритания начала празднования еще 5 мая с боя курантов Биг-Бена. В Лондоне прошел марш военных с участием более 1,3 тыс. человек. Между тем в Ирландии торжественные мероприятия запланированы на 11 мая, отмечает руководитель представительства ТАСС в Лондоне Илья Дмитрячев: «В этом году празднование 80-летия Победы в Великобритании заняло четыре дня, апофеозом стали две минуты молчания. В четверг, 8 мая, в церемонии участвовали члены королевской семьи и все парламентарии. На церемонии 9 мая российское посольство при поддержке соотечественников и посольств других стран СНГ провело возложение цветов у памятника, который установлен у Имперского военного музея в Лондоне.

Также на протяжении апреля и мая сотрудники посольства посетили все воинские захоронения советских солдат на территории Великобритании, проверили в каком они состоянии и также возложили цветы. Помимо этого, празднование 80-летия Победы проходит и в соседней Ирландии. На 11 мая запланирован масштабный автопробег с участием сотен автомобилей, а также шествие "Бессмертного полка"».

За пределами Европы торжества прошли на Мадагаскаре. В российском посольстве организовали концерт, акцию «Георгиевская ленточка» и онлайн-шествие «Бессмертный полк». Участие приняли соотечественники и представители местных неправительственных организаций.

Празднование Дня Победы В России отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Парады прошли в Москве и других городах. Кадры с торжественных мероприятий — в фотогалерее «Ъ» Читать далее

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Валерия Калинина