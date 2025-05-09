Несколько воронежцев ранены из-за «неосторожного обращения» с боеприпасом

В Острогожском районе Воронежской области несколько человек пострадали из-за «неосторожного обращения» с взрывоопасным предметом. Об этом сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что разрушений и угрозы населению, предварительно, нет. На месте работают оперативные службы.

В апреле на хуторе Калач в Лискинском районе Воронежской области взорвался боеприпас, в результате чего два человека погибли и два пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатки.

Алина Морозова