В центре Екатеринбурга возникли проблемы с работой терминалов безналичной оплаты

Из-за ограничений мобильного интернета в центре Екатеринбурга, введенных на время проведения Дня Победы, возникли проблемы с работой терминалов безналичной оплаты, рассказали «Ъ-Урал» владельцы нескольких торговых точек. По их словам, обслуживать покупателей приходится за наличный расчет. Кроме того, не работает часть банкоматов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее спецслужбы предупреждали, что работа мобильного интернета будет ограничена 9 мая с 08:00 до 23:00 в связи с усилением мер антитеррористической безопасности. Сообщалось, что интернет будет отключен на территории в границах улиц Мамина-Сибиряка — Малышева — Московской — Челюскинцев. Впрочем, проблемы со связью возникли и в других районах.

Стефания Автомонова