Новый папа римский выбрал имя в честь Льва XIII

Избранный папа римский Лев XIV (в миру — Роберт Прево) объяснил, что взял такое имя в честь понтифика, служившего в Римско-католической церкви на рубеже XVIII–XIX веков. Об этом рассказал сербский кардинал архиепископ Белграда Ласло Немет. Он участвовал в торжественном ужине Льва XIV с кардиналами-выборщиками после конклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vatican Media / Simone Risoluti В­Handout / Reuters Фото: Vatican Media / Simone Risoluti В­Handout / Reuters

«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции. Во времена предыдущего Льва (XIII.— “Ъ”) была революция индустриальная, а сейчас мы переживаем цифровую революцию. И сейчас, как и тогда, проблема с рабочими местами, поскольку новые технологии приводят к уменьшению необходимости в живой рабочей силе»,— цитирует кардинала газета La Repubblica.

Лев XIII (в миру — Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи) находился на посту папы римского с 1878 до 1903 год. В 1891 году он составил открытое письмо всем епископам Римско-католической церкви. Оно получило название «Rerum Novarum» («Новые явления») и легло в основу социальной доктрины церкви. Всего понтифик опубликовал 88 таких писем, или энциклик. Одной из целей папства Лев XIII считал обретение влияния над социальными и культурными течениями в мире. В качестве идеала истины папа Лев XIII рассматривал философию Фомы Аквинского (1225-1274).

Подробнее — в материале «Ъ» «Возвращение имени».