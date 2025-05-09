За неделю в Черном море уничтожили 23 безэкипажных катера
Морская авиация Черноморского флота за неделю с 3 по 9 мая уничтожила в акватории Черного моря 23 безэкипажных катера. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым
Также в ведомстве заявили, что за прошедшую неделю средства ПВО уничтожили 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, восемь ракет Storm Shadow, девять ракет «Нептун». Сбиты более 1,6 тыс. БПЛА.