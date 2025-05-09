В Ярославле прошел «Бессмертный полк»

В Ярославле впервые с 2022 года в очном формате прошла акция «Бессмертный полк». Фото шествия опубликовал депутат муниципалитета Игорь Пятковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте» Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте»

Колонна прошла по улице Советской, общая протяженность маршрута составила 2,5 км. Сотни ярославцев всех возрастов несли портреты героев и кричали «Ура!». В акции принял участие и губернатор Михаил Евраев с фотографией своего деда. Завершилось шествие возложением цветов к Вечному огню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте» Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте»

Также в Ярославле состоялся парад на Советской площади, после которого военная техника объехала все районы города. Завершится праздничный день салютом в 22:00.

Алла Чижова