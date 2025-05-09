Салюта в честь 9 мая в Краснодаре не планируется

В Краснодаре в День Победы 9 мая не планируется проведение праздничного салюта. Согласно опубликованной мэрией программе, в городе с 1 по 11 мая запланировано порядка 200 локальных мероприятий, однако салют в перечень официальных событий не включен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Салют на День Победы в Краснодаре отменяют уже несколько лет подряд: праздничные фейерверки не проводились также в 2021, 2023 и 2024 годах. Исключением стал 2022 год, когда фейерверк был организован в районе Затона. Первоначально ограничительные меры были обусловлены эпидемиологической ситуацией, позже — обстоятельствами, связанными со специальной военной операцией. В августе 2024 года мэр города Евгений Наумов призвал горожан воздержаться от самостоятельного запуска пиротехники до завершения боевых действий.

В то же время праздничный артиллерийский салют состоится в Новороссийске. Он запланирован вечером в пятницу.

Вячеслав Рыжков