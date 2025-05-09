Бывший прокурор Ярославской области ранен во время атаки БПЛА в Белгороде

Бывший прокурор Ярославской области Александр Лоренц получил ранение в ходе атаки беспилотника на здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

«В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно»,— написал Вячеслав Гладков.

Также осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии, он госпитализирован. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал «Настоящий Гладков» видно, как беспилотник врезается в крышу здания белгородского правительства, после чего происходит взрыв.

Александр Лоренц возглавлял прокуратуру Ярославской области с конца 2022 по 2024 год. После отставки господин Лоренц стал заместителем губернатора Белгородской области.