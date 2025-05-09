Samsung ограничила количество сигналов на своих смартфонах

Компания Samsung ограничила возможность создания будильников на своих смартфонах — теперь можно будет установить не более 100 сигналов. После достижения лимита добавление новых будильников станет невозможным — это подтвердили на Reddit пользователи моделей Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смартфоны Galaxy S24 в фирменном магазине компании (2024 год)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Смартфоны Galaxy S24 в фирменном магазине компании (2024 год)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ограничение количества сигналов не является абсолютной новостью. По данным форума поддержки Samsung, еще в 2019 году максимальное количество будильников на смартфонах составляло 50, а позднее было увеличено до 100. Причины установления лимита компания официально не объясняет, хотя, вероятно, это сделано для защиты от перегрузки системных ресурсов.

Несмотря на кажущуюся избыточность ограничения, оно может повлиять на тех, кто активно использует голосовые команды,— например, ИИ-помощник Gemini создает каждый будильник заново. Владельцам смартфонов Samsung рекомендуют регулярно чистить неактуальные сигналы в приложении «Часы».

Евгений Федуненко