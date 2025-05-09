Правительство одобрило передачу доли «Зарубежнефти» в Харьягинском СРП в обмен на проекты во Вьетнаме

Российская «Зарубежнефть» до 2027 года передаст вьетнамской нефтегазовой компании Petrovietnam 35% долей в проекте по разработке Харьягинского месторождения. В ответ «Зарубежнефть» может получить 49% в будущем соглашении о разделе продукции (СРП) при разработке блоков 01/17 и 02/17 на континентальном шельфе Вьетнама. Соответствующее распоряжение правительства России размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Зарубежнефть» передаст Petrovietnam 50% своей 70-процентной доли в Харьягинском СРП, следует из текста документа. Таким образом, Petrovietnam получит 35% долей. Срок действия соглашения по Харьяге продлен с конца 2031 года до 2050-го. Все процедуры по распределению долей в проектах следует завершить к 2027 году. Ответственными сторонами в реализации документа назначены Минэнерго России и Минпромторг Вьетнама.

Харьягинское СРП заключили в 1999 году. Соглашение предусматривает освоение одноименного нефтегазового месторождения в Ненецком автономном округе. Это один из трех российских проектов, которые реализуются на условиях соглашения о разделе продукции.

В 2022 году норвежская Equinor и французская TotalEnergies объявили о выходе из проекта по разработке Харьягинского месторождения. Теперь «Зарубежнефть» контролирует 90% долей в проекте. Из них 70% — напрямую после передачи ей долей Equinor (30%) и TotalEnergies (20%). Еще 20% распоряжается дочерняя компания «Зарубежнефть — Добыча Харьяга». Остальные 10% принадлежат Ненецкой нефтяной компании.