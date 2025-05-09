По приказу министра обороны в Новороссийске выполнят праздничные салюты

В Новороссийске, наряду с другими городами-героями и военными центрами, 9 мая в 22:00 по местному времени состоится праздничный артиллерийский салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий приказ №295 подписан министром обороны России Андреем Белоусовым. Торжественные мероприятия пройдут с участием воинских частей Вооруженных сил РФ, которые выполнят 30 холостых артиллерийских залпов и пуски фейерверков в установленном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В приказе министр подчеркнул историческое значение победы советского народа над нацизмом и роль ветеранов, проявивших мужество и самоотверженность как на фронте, так и в тылу. Отдельное внимание в обращении уделено продолжателям традиций Победы — участникам специальной военной операции, выполняющим боевые задачи по обеспечению суверенитета и безопасности страны.

Поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем Победы, глава оборонного ведомства выразил признательность за службу и пожелал здоровья и успехов в деле защиты Отечества.

Вячеслав Рыжков