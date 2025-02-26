Поликлинику в Липецке отремонтирует местная стройкомпания «Альянс» за 150 млн

Подряд на капитальный ремонт блока Б поликлиники горбольницы №4 в Липецке выиграло местное ООО СК «Альянс». Компания была единственным участником аукциона, контракт с ней заключили по начальной цене в 150 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет.

Подрядчику предстоит обновить системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также — выполнить озеленение и благоустройство прилегающей территории. Исполнить условия контракта нужно до 30 апреля 2025 года. Гарантия на работы составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО СК «Альянс» было зарегистрировано в январе 2022 года в Липецке. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Бенефициар и директор — Александр Стуров. Он также занимается строительно-монтажными работами через ИП. 2023 год компания завершила с выручкой в 141 млн руб. и чистой прибылью в 266 тыс. руб.

В мае 2024 года контракт на капитальный ремонт этой же поликлиники получило липецкое ООО «Стройсервис» Сергея Суворова. Компания снизила начальную цену подряда с 58,9 млн до 29,4 млн руб.

Алина Морозова