Парад в Новороссийске начался с выстрела с крейсера «Михаил Кутузов»

В Новороссийске утром в пятницу, 9 мая, прошел парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад начался с залпа с крейсера «Михаил Кутузов».

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В День Победы на площади Героев в Новороссийске память павших воинов почтили минутой молчания, а также возложили цветы. На мероприятии присутствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2025 году в Краснодарском крае парад прошел только в Новороссийске. Его транслировали по телевидению и в соцсетях.

Вячеслав Рыжков