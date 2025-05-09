Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов 9 мая

Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о проведении праздничного салюта в российских городах 9 мая. Запуск салюта состоится в 22:00 по местному времени в Москве, городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске и Туле.

Салюты также состоятся в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии ВМФ. На мероприятия прибудут воинские части вооруженных сил России.

Салюты произведут тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок, говорится в приказе.

В документе Андрей Белоусов поздравил россиян с днем Победы и пожелал счастья и дальнейших успехов на благо Родины. «Великий подвиг наших предков, проявивших беспримерное мужество и героизм, — одна из ярчайших страниц мировой истории. Мы всегда будем преклоняться перед их стойкостью и сплоченностью»,— говорится в приказе.