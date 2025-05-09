Форвард «Эдмонтона» Подколзин впервые в карьере забил гол в play-off НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин впервые в карьере забросил шайбу в play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Эдмонтона».

Кроме Подколзина в составе победителей отметились Джейк Уолман, Дарнелл Нерс, Эвандер Кейн и Леон Драйзайтль. Россиянин также записал в свой актив результативную передачу. У проигравших дубль оформил Виктор Олофссон, по шайбе забросили Вильям Карлссон и Алекс Пьетранжело.

«Эдмонтон» нарастил преимущество в серии до четырех побед — 2:0. Третий матч противостояния пройдет в ночь на 11 мая в Эдмонтоне.

Таисия Орлова