Дни побед и вечера поражений

Вчера во Франции отмечали День победы над нацистской Германией. 80 лет назад, 8 мая 1945 года, представители германских войск капитулировали перед союзниками-победителями. В Европе этот праздник всегда отмечали на день раньше, чем в СССР, хотя победа была общей. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самолеты французских ВВС над Триумфальной аркой в Париже Фото: THOMAS SAMSON / Pool / Reuters Президент Эмманюэль Макрон (слева) и начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард объезжают войска Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Макрон приветствует ветеранов Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Военный оркестр дефилирует по Елисейским полям Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Президент Макрон возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Самолеты французских ВВС над Триумфальной аркой в Париже Фото: THOMAS SAMSON / Pool / Reuters Президент Эмманюэль Макрон (слева) и начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард объезжают войска Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Макрон приветствует ветеранов Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Военный оркестр дефилирует по Елисейским полям Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Президент Макрон возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

По традиции торжества начались на площади Клемансо у памятника генералу де Голлю, установленного в честь его триумфального возвращения в освобожденный Париж в августе 1944 года. Президент Эмманюэль Макрон возложил венок к памятнику в честь полководца и государственного деятеля, благодаря которому Франция смогла вернуть себе место среди держав-победительниц.

Затем, в сопровождении мотоциклистов и конного эскорта Национальной гвардии, президент проследовал по Елисейским Полям к Триумфальной арке. Под ее сводами развевался огромный трехцветный флаг, а вокруг были выстроены военные подразделения — скорее расширенный почетный караул, чем полноценный парад.

Праздник 8 мая отмечают не так пышно, как 14 июля, и уж точно не так шумно, как накануне, когда на Елисейских Полях праздновали победу клуба «Пари Сен-Жермен».

Эмманюэль Макрон и начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Бюркхар сделали круг в открытом военном автомобиле, приветствуя солдат и офицеров. Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и зажег Вечный огонь, подчеркнув, что память о Сопротивлении и победе 1945 года — это основа современного национального самосознания.

На случай дождя перед аркой был установлен легкий павильон, но погода не подвела президента и гостей церемонии, среди которых был и 98-летний Жан Дайковски, оставшийся в живых после «Облавы "Вель д’Ив"» и с 15 лет сражавшийся в рядах Сопротивления. Ему был вручен орден Почетного Легиона. В своей речи президент Макрон упомянул и других патриотов Франции, которые должны были присутствовать на этой церемонии, но не дожили до 80-летия Победы.

Президент отвел на выступление четверть часа, начав с утверждения права Франции присутствовать среди держав-победительниц. Он не забыл упомянуть всех, кто сражался за свободу страны. «Я склоняю голову перед судьбами стольких людей, чьи жизни были потрясены войной и кто сегодня стоит рядом с нами,— сказал Эмманюэль Макрон,— и перед всеми солдатами, которые освобождали Францию плечом к плечу с нашими союзниками и всеми народами Советского Союза, чьи доблесть и мужество изменили расстановку сил».

«Мы никогда не перестанем защищать мир. Мы никогда не перестанем бороться за победу»,— заявил президент. Он напомнил, что Европа вновь сталкивается с «призраком войны».

И французы должны быть готовы защищать не только свою независимость и свободу, но и европейский порядок, выстроенный после Второй мировой войны. Избегая прямых упоминаний современной России, он отметил: «Мы видим, как возвращается империализм, как вновь попирается право народов» и завершил свою речь словами Шарля Пеги (1873–1914), поэта и публициста, погибшего на Первой мировой: «В вечера побед мы верим, что больше никогда не будет поражений, а в вечера поражений — что никогда не будет побед».