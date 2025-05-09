Михаил Евраев поздравил ярославцев с Днем Победы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил жителей с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что 9 Мая — значимый праздник для всех россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это символ мужества и стойкости нашего народа, знак уважения и вечной памяти защитников Отечества. Он же напоминает нам о той цене, которую наши предки заплатили за мир»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

В своём обращении господин Евраев подчеркнул вклад жителей Ярославской области в Победу. Он напомнил, что местные предприятия снабжали фронт необходимым снаряжением и продуктами, а города и районы принимали эвакуированных и раненых. Губернатор также отметил, что сегодня тыл вновь помогает передовой, и народ сплотился, как в прошлом.

«Наши военнослужащие продолжают традиции предков, защищают интересы государства и мирных жителей. И мы вновь победим. Низкий поклон нашим ветеранам. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений»,— заявил Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 мая в Ярославле пройдут шествия военной техники и Бессмертного полка, вечером запланирован праздничный салют. В городе предприняты усиленные меры безопасности, действуют ограничения на проезд и парковку автотранспорта.

Антон Голицын