В Ярославле с 8 по 10 мая ограничат движение и парковку

В Ярославле временно ограничат движение и парковку из-за мероприятий, посвященных 80-летию Победы, включая шествие Бессмертного полка, сообщила мэрия.

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Движение будет запрещено 8 мая 08:00 до 10 мая 01:00 на участках улиц: Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Московский проспект, Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, площадь Челюскинцев, Почтовая, Волжский спуск, Революционная, Советский переулок, Народный переулок, Кедрова, Волкова, Советская, Советская площадь, Андропова, Трефолева, Максимова.

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Также водится временное ограничение движения личных и общественных транспортных средств с 8 мая с 19:00 до 10 мая 01:00 на участках улиц: Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Московский проспект, Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, площадь Челюскинцев, Почтовая, Волжский спуск, Революционная, Советский переулок, Народный переулок, Кедрова, Волкова, Советская, Советская площадь, Андропова, Трефолева, Максимова, Красный съезд, Красная площадь, Суркова, Флотская, Терешковой, проспект Октября, Некрасова, Свердлова, Пушкина, Свободы, Большая Октябрьская, Республиканская, Мукомольный переулок.

С 8 мая с 08:00 до 9 мая после 15:00 въезды и выезды к нескольким жилым домам в центре города будут заблокированы.

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«С учетом отсутствия альтернативных подъездов, въезды и выезды к ряду жилых домов центральных улиц города окажутся заблокированы Улица Зои Космодемьянской, д. 4, Улица Советская, д. 5, 6, 6/10, 13/67, 35, 39, 41к3, 63, 65, 79, Улица Победы, д. 12, Улица Максимова, д. 4Б, Площадь Челюскинцев, д. 6, 8, Волжская набережная, д. 9, Улица Почтовая, д. 4, 8, 8А»,— сообщили в мэрии.

Жителям рекомендуют заранее найти новое место для парковки. Мэрия опубликовала схемы перекрытия улиц.

Антон Голицын