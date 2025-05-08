Жительница курского райцентра Глушково погибла при обстреле со стороны Украины

В результате обстрела Глушковского района Курской области погибла 61-летняя жительница райцентра. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Также из-за падения сбитых воздушных целей был разрушен второй этаж отделения полиции.

В ночь с 5 на 6 мая глава Глушковского района Павел Золотарев сообщил, что в муниципалитете участились атаки БПЛА, в результате которых есть погибшие и пострадавшие, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за этого жителям приграничных населенных пунктов начали помогать в эвакуации в безопасные районы.

Алина Морозова